TFF'nin yeni başkanı olarak resmen ilan edilmesinin üzerine TFF’nin yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olarak resmen ilan edildi. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun başkanlığı resmileşti.

Genel kurulda, 7 sandıkta toplam 281 delegenin oy kullandığı seçimde, 18 oy geçersiz sayıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134 oy alarak başkanlığa seçildiğini, rakibi Büyükekşi'nin ise 129 oyda kaldığını duyurdu.

Yönetim kurulu listesi için ayrı bir oylama yapıldı. Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinin 121 oy aldığını, Büyükekşi'nin listesinin ise 71 oyda kaldığını belirtti.

Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan isimler, mevcut kulüplerindeki görevlerinden statü gereği istifa edecekler. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

ASİL LİSTE:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

YEDEK LİSTE:

Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray, İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan.