Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen açıklamaya göre, 3 Ağustos Cumartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

MAÇIN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ancak maç sırasında yaşanan saha olayları, her iki kulüp için de disiplin sürecini başlattı.

TFF’NİN AÇIKLAMASI VE DİSİPLİNE SEVK DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, saha olayları nedeniyle her iki kulübün de PFDK’ya sevk edilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında yaşanan “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.

Beşiktaş A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında yaşanan “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.