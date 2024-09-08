Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesinde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Lale Cander, iş dünyasındaki başarıları ve spor dünyasındaki aktif rolüyle tanınan bir isimdir.

İŞ DÜNYASINDA BAŞARIYLA YÜKSELDİ

Lale Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında bu pozisyona seçilen Cander, başarılı liderlik yetenekleriyle beş yıldır bu görevi sürdürüyor. Aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.’de de yönetim kurulu başkanıdır. Özellikle, Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin İstanbul Park’ın kullanım haklarını almasıyla iş dünyasında önemli bir stratejik hamleye imza atmıştır.

SPOR DÜNYASINDA AKTİF ROL

Temmuz 2024’te TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim listesinde yer alarak spor dünyasında da adından söz ettiren Cander, Beşiktaş’a yakınlığıyla biliniyor. 53 yaşındaki başarılı iş insanı, spor dünyasındaki bu yeni göreviyle Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor.

KİŞİSEL BİLGİLER

Aslen Ankaralı olan Lale Cander, mühendislik eğitimi almış ve iş dünyasında uzun yıllardır önemli görevlerde bulunmuştur. Beşiktaş’a olan yakınlığı ile bilinen Cander, Türk sporuna ve iş dünyasına olan katkılarını sürdürmektedir.

Cander’in bu hem iş hem de spor dünyasındaki aktif rolü, onun çok yönlü bir lider olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.