Tff Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda Yozgatlı Başkan

Yozgat’ın köklü ailelerinden birine mensup olan Demirtürk, emekli Yargıtay Üyesi merhum Mehmet Demirtürk'ün oğludur.

Bu önemli görevi sürdürürken, spor dünyasındaki adaletin sağlanması ve düzenin korunması adına kapsamlı çalışmalara imza atıyor.

Av. Celal Nuri Demirtürk'ün liderliğinde, Disiplin Kurulu, futbolun şeffaflığı ve fair-play ilkeleri doğrultusunda görevini titizlikle yerine getiriyor.

CELAL NURİ DEMİRTÜRK KİMDİR?

1964 yılında Isparta’da dünyaya gelen Avukat Celal Nuri Demirtürk, hukuk dünyasına olan ilgisini çocukluğundan itibaren geliştirdi. Babası, merhum Emekli Yargıtay Üyesi Mehmet Demirtürk’ün mesleği dolayısıyla hukukla iç içe büyüyen Demirtürk, bu alanda bir kariyer inşa etmeye karar verdi.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATINA BAŞLANGIÇ

Ankara’da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Demirtürk, yüksek öğrenim için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yöneldi. 1988 yılında mezun olduktan sonra 1990 yılında avukatlık mesleğine adım atan Demirtürk, hukuk alanında önemli bir kariyerin temellerini atmış oldu.

KARİYERİNİN İLK YILLARINDA ÖNEMLİ GÖREVLER

Serbest avukatlık kariyerine başladığı ilk yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü sözleşmeli avukatı olarak görev yaptı. Bu dönemde birçok icra takibine imza attı. Ardından, 1993-1997 yılları arasında Dış Bank Kavaklıdere Şubesi’nde sözleşmeli avukat olarak, tüketici kredileri ile ilgili icra takipleri ve banka müşterilerinin haciz işlemlerini yönetti.

MEDYA VE HUKUK ALANINDAKİ KATKILARI

1994-1999 yılları arasında Kanal 6 Televizyonu’nda icra kurulu üyeliği ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulunan Demirtürk, bu süreçte medyanın bankalar, çalışanlar ve çeşitli resmi kurumlarla olan hukuksal ihtilaflarının çözümünde önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda, RTÜK Kanun Tasarıları’nın hazırlanmasına katkıda bulundu ve medya sektöründeki birçok yöneticinin hukuk müşavirliğini üstlendi.

CEZA HUKUKUNDA UZMANLIK VE BÜYÜK DAVALAR

Celal Nuri Demirtürk, ceza hukukuna olan ilgisi ve uzmanlığı sayesinde, 1996 yılından itibaren yolsuzluk ve çete davalarında önemli roller üstlendi. TEDAŞ Yolsuzluğu, Türk Telekom Yolsuzluğu, Balina Operasyonu ve Mavi Akım Operasyonu gibi yüksek profilli davalarda, üst düzey bürokratların vekilliğini yaparak adaletin sağlanmasına katkıda bulundu.

ULUSLARARASI REKABET HUKUKUNDA KATKILAR

Uluslararası rekabet hukuku kapsamında anti-damping konularında yerli ve yabancı firmaların avukatlığını üstlenen Demirtürk, bu mevzuatın yasal çerçeveye oturmasında önemli bir rol oynadı.

SOSYAL SORUMLULUK VE SİYASİ KARİYER

Celal Nuri Demirtürk, HASVAK (Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı) Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunarak sağlık alanında birçok projeye imza attı. Ayrıca, TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği) üyesi olarak iş dünyasındaki hukuksal sorunlara çözüm arayışlarında bulunuyor.

2007 genel seçimlerinde Yozgat milletvekili adayı olarak siyasete adım atan Demirtürk, seçilememiş olmasına rağmen, Yozgat ve Türkiye’ye olan bağlılığıyla siyasetteki çalışmalarını sürdürmektedir.

Doğa tutkusuyla bilinen Demirtürk, “Bir Fidan Bir İnsan” parolasıyla yaşadığı her yerde fidan dikerek tabiatın yeşillenmesine katkıda bulunuyor. Bu çevresel çabaları, onun hem hukuki hem de sosyal sorumluluk alanındaki vizyonunu yansıtıyor.

MEHMET DEMİRTÜRK KİMDİR?

29 Ekim 1930 tarihinde Yozgat’ta dünyaya gelen Mehmet Demirtürk, Türk hukuk sisteminde önemli bir isim olarak tanınmaktadır. İlk öğreniminden sonra, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Demirtürk, hukuk alanındaki kariyerine yargı görevleriyle başlamıştır. Mezuniyetinin ardından, çeşitli şehirlerde Hakim ve Savcı olarak görev yaparak geniş bir deneyim kazandı.

1981 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Demirtürk, bu prestijli görevde yaklaşık 15 yıl boyunca görev yaptı ve 1996 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra, 10 Ekim 1996 tarihinde Ankara Barosu'na kayıt olarak, hukuki alandaki etkisini sürdürdü.

Mehmet Demirtürk’ün hukuk dünyasındaki etkisi yalnızca kendi kariyeriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda hukuk camiasında önemli bir aile mirası da bırakmıştır. Kendisinin hukuk bürosunun kurucusu olan Av. Celal Nuri Demirtürk’ün babasıdır. Bu aile bağları, hukuk alanındaki köklü geçmişi ve deneyimi simgeler.