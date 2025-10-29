Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan çalışmalar sonrası 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152’sinin aktif bahis oynadığını ifade etmişti. TFF Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler açıklandı.

TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen hakemler şöyle:

Klasman Yardımcı Hakemi Abdullah Yakçınkaya

Klasman Hakemi Abdullah Murat Yoldaş

Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu

Klasman Hakemi Abdülselam Koçak

Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Türkeş

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader

Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Tolga Tomar

Klasman Hakemi Ali Bilen

Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu

Klasman Yardımcı Hakemi Ali Mert Beyde

Klasman Hakemi Alirıza Altunbakır

Klasman Yardımcı Hakemi Arif Taşkın

Klasman Yardımcı Hakemi Atahan Kandır

Klasman Yardımcı Hakemi Atakan Yüzlü

Klasman Yardımcı Hakemi Aykut Yılmaz

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu

Klasman Yardımcı Hakemi Baran Karaman

Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş

Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Baykal Tuna

Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan

Klasman Hakemi Berat Osmancıklı

Klasman Hakemi Berk Sipahi

Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan

Klasman Hakemi Berkan Çetin

Klasman Yardımcı Hakemi Buğra Doğhan

Klasman Hakemi Burak Doğru

Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ

Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman

Klasman Hakemi Ceyhun Elmas

Klasman Yardımcı Hakemi Cihad Buyurgan

Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre

Klasman Yardımcı Hakemi Cihat Sevi

Klasman Yardımcı Hakemi Coşkun Yalçın

Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş

Üst Klasman Hakemi Egemen Artun

Klasman Yardımcı Hakemi Emre Kaya

Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün

Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman

Klasman Hakemi Eren Gökmen

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler

Klasman Yardımcı Hakemi Erkan Arslan

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Yıldız

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Çıraklar

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Genç

Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Şekerci

Klasman Hakemi Göktan Demeli

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç

Klasman Hakemi Hakan Yurtseven

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Şahin

Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Can Yılmaz

Klasman Hakemi Halim Kolancı

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan

Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki

Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık

Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Bayram

Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Alaka

Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Zengin

Klasman Yardımcı Hakemi İlyas Samet Yelen

Klasman Yardımcı Hakemi Kerem Yıldız

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık

Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer.

Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Ali Yılmaz

Klasman Hakemi Mehmet Alperen Güçyetmez

Klasman Hakemi Mehmet Can Koç

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Sıraç Akpınar

Üst Klasman Hakemi Melih Kurt

Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser

Klasman Yardımcı Hakemi Melih Sayın.

Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen

Klasman Yardımcı Hakemi Mert Öztürk

Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal

Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin

Klasman Yardımcı Hakemi Mertcan Tezcan

Klasman Hakemi Mertcan Erölmez

Klasman Hakemi Mertcan Tubay

Klasman Yardımcı Hakemi Metin Yalçın

Klasman Hakemi Miraç Yıldırım

Klasman Hakemi Muammer Sarıdağ

Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan

Klasman Hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez

Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek

Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel

Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Cafer Algül

Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Özel

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Sert

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu

Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Soner Yüce

Klasman Yardımcı Hakemi Mücahit Değermenci

Klasman Yardımcı Hakemi Necmi Akıncı

Klasman Hakemi Nevzat Okat

Klasman Yardımcı Hakemi Nuri Miski

Klasman Yardımcı Hakemi Nurullah Bayram

Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş

Klasman Yardımcı Hakemi Ogün Keleş

Klasman Yardımcı Hakemi Oğuzhan Anıl’

Klasman Yardımcı Hakemi Okan Taşköprü

Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han

Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak

Klasman Yardımcı Hakemi Onur Akıncı

Klasman Yardımcı Hakemi Osman Arslan

Klasman Hakemi Osman Can Açıklar

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Mutlu

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer İnci

Klasman Hakemi Ömer Şivka

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Büyükeken

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Topcu

Klasman Yardımcı Hakemi Önder Demir

Klasman Yardımcı Hakemi Recep Güneş

Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rıdvan Çevik

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan

Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin

Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy

Klasman Hakemi Sait Tuzcu

Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Selami Dursun

Klasman Yardımcı Hakemi Selçuk Gökgöz

Klasman Yardımcı Hakemi Semih Kurtuluş

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Serdar Soydan

Üst Klasman Hakemi Seyfettin Alper Yılmaz

Klasman Yardımcı Hakemi Süleyman Oral

Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Şenol Bektaş

Klasman Yardımcı Hakemi Taha Berke El

Klasman Hakemi Tayfun Güz

Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü

Klasman Hakemi Turhan Beyke

Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan

Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Çelebi

Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Osman Solmaz

Klasman Yardımcı Hakemi Ulaş Kaçmaz

Klasman Yardımcı Hakemi Umut Kaptan

Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya

Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri

Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı

Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Şen

Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Emre Ceylan

Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun

Klasman Hakemi Yunus Emre Çiftçi

Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük