Ligde yer alan 4 grupta 64 takım TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısı 14-15 Aralık 2024'te oynanacak 15. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. 19 Ocak 2025'te başlayacak ikinci yarı müsabakaları 26 Nisan'da tamamlanacak, ardından play-off maçları oynanacak.

Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Play-off maçlarının tarihleri ise daha sonra belli olacak.

LİGİN 18 YENİ EKİBİ

TFF 3. Lig'de bu sezon bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım yer alacak. Ayrıca bu sezon ligde, TFF Yönetim Kurulu kararıyla hakları dondurulan Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor da mücadele edecek.

Ligde boy gösterecek 18 yeni ekip şu şekilde:

Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol SK, Bursaspor, Adıyaman FK, Etimesgut Belediyespor, Düzcespor, Denizlispor, Uşakspor, Beykoz İshaklıspor, Çorluspor, Nilüfer Belediye FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor.

GRUP LİDERLERİ DİREKT TFF 2. LİG'E YÜKSELECEK

TFF 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler TFF 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.

4 takım, bir üst lige direkt yükselirken, 2 takım ise play-off maçları sonucunda TFF 2. Lig vizesi alacak. Her grupta son 3 sırayı alan takımlar ise Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

PLAY-OFF STATÜSÜ

Play-off müsabakaları 3 turdan oluşacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt 3. turda mücadele edecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu turda 3'üncü ve 4'üncü sıradaki ekipler ev sahibi olacak.

Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. Normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takım, ilk maçta ev sahibi olacak.

İkinci turda kazanan takım, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan ekiple üçüncü turda karşılaşacak. Bu tur da çift maç üzerinden oynanacak.

4 grupta da üçüncü tur maçlarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un galibi, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un galibi finalde karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda kazanan 2 ekip, TFF 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU, TFF 3. LİG'DE

Süper Lig'i 2009-2010 sezonunda zirvede tamamlayarak şampiyon olan ve 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Bursaspor, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'u 18. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düştü.

Yeşil-beyazlı kulüp, 1. Grup'ta yarın Düzcespor deplasmanında oynayacağı müsabakayla TFF 3. Lig'de ilk maçına çıkacak.

Bursaspor'un yanı sıra daha önce Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir başka ekip olan Denizlispor da bu sezon TFF 3. Lig'de boy gösterecek.

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden Denizlispor; Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyerek 4. tura yükselmeyi başarmıştı.

TFF 3. LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

​​​​​​1. Grup

Yarın:

15.30 Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK (Arhavi İlçe)

15.30 Muşspor-Kahramanmaraşspor (Muş Şehir)

16.00 Düzcespor-Bursaspor (İştirak Düzce Şehir)

17.00 Karşıyaka-Kırşehir FK (Alsancak Mustafa Denizli)

8 Eylül Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)

16.30 Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. Grup

Yarın:

15.30 Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kahta İlçe)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Nevşehir Gazi)

16.30 Beykoz İshaklıspor-T.Metal 1963 Spor (Alemdağ)

19.00 Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

8 Eylül Pazar:

15.30 Smart Holding AŞ Çayelispor-Silivrispor (Çayeli İlçe)

16.00 Amasyaspor-Muğlaspor (12 Haziran)

19.00 Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.30 Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947 (Bayburt Genç Osman)

16.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurduspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.30 Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor (Didim Atatürk)

8 Eylül Pazar:

16.00 Osmaniyespor-52 Orduspor FK (7 Ocak)

16.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya 1221 (Sorgun İlçe)

16.30 1923 Mustafakemalpaşaspor-Çankayaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor (Bolluca)

4. Grup

Yarın:

16.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ağrı 1970 Spor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

16.00 Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK (Karaelmas K.Köksal)

16.30 Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Denizli Atatürk)

8 Eylül Pazar:

15.30 Sebat Gençlikspor-Polatlı 1926 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Mardin 1969 Spor-Niğde Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

16.30 Turgutluspor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Stadı belli değil)

19.00 Orduspor 1967-Edirnespor (Yeni Ordu)