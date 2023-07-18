Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Her yıl depolarda çok sayıda sahipsiz koli birikiyor. Rastgele ürünleri 41 lira 54 kuruş karşılığında dağıtıyorlar” gibi sahte paylaşımlara itibar edilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.
Bedava sürpriz paket, teslim alınmayan kargo başlıklı içeriklere şüpheyle yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü yetkilileri, “İnternet siteleri üzerinden kişisel veya finansal bilgileriniz paylaşmayın. Güvenirliğinden şüphe duyulan içerikleri teyit edin” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan