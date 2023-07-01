Cuma namazıyla ibadete açılan caminin açılışında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kurban Bayramı ve cuma gününde güzel bir açılış yaptıklarını söyledi.

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Caminin temelinin atıldığı günden ibatede açılıncaya kadar emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, "Tevhid camimizin Çekerek ilçemize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tevhid Camisi ibadete açıldı (3)

Açılışın ardından Oktay, ilçede ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Açılışa Yozgat Valisi Ziya Polat, Eski AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden ve vatandaşlar katıldı. AA