Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu Başkanlığında AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda gündeme dair istişarelerde bulunulduğunu belirten AK Parti Kadın Kolları İl başkanı Erva Kevser Yurtlu şunları söyledi: “Kurucu liderimiz genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz kadınlara siyasette her zaman önem vermiştir ve her konuşmasında da bunu dile getirmiştir. Bizlerde liderimizden aldığımız bu güç ile vatandaşımızın yanında oluyoruz. Çalınmadık kapı sıkılmadık el alınmadık gönül kalmayana kadar bizler her zaman sahada olacağız. Saha çalışmalarımız beraberinde her mahalle de mahalle toplantıları gerçekleştirerek mahalle halkı ile buluşuyor akşam çayına ortak oluyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Yozgat’ta girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay yönetimimizde ki kadınlarımıza aittir.” Alpaslan Demir