Ülkemizde mevcut işletmelere ek olarak yeni iş fikirlerine de destek olan kamu kurumları, girişimciler için destek programları hazırlamaya devam ediyor. İhracat başta olmak üzere; bilişim, gayrimenkul, sağlık turizmi gibi sektörler, geri ödemesiz milyonlarca lira teşvik ve hibe hakkından yararlanabiliyor. Bu sayede teşvik ve hibeler ile elde edilen her bir lira doğrudan finansal yapıyı güçlendiriyor ve karlılığı artırıyor. Teşvikler konusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla fırsat ve imkân olduğunu söyleyen Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç: ‘İşletmeler finansa dokunan konulara gereken özeni gösterir ise global pazarda karlılıklarını rahatça artırabileceklerdir.’ sözlerine yer verdi.

İnanç: ‘Türkiye tam bir teşvik ve hibe cenneti. Farklı kurumların, birçok alana sunduğu sayısız destek programı mevcut. Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen işletmelerin, ekonomik büyüme sağlamaları için en önemli adımlarından biri. Bu adımı atarken yurtdışında bilinilirlik oluşturmak, müşteri bulmak, iş ziyaretleri gerçekleştirmek, reklam tanıtım harcamalarında bulunmak, belki bir ofis, mağaza, depo ya da reyon kiralamak, fuarlara katılmak, gerekli test analizleri yaptırmak ve belgelendirmeleri almak gerekecektir. İGFA