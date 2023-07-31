İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade edilerek özellikle anne adaylarının hepatit testlerini yaptırması gerektiği söylendi.

Müdürlük yetkilileri, “Hepatit A enfeksiyonuna neden olan hepatit A virüsünün bulaşması, esas olarak fekal-oral yolla gerçekleşmektedir. Çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir. Ülkemizde hijyen kurallarına ve temizlik şartlarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik şartlarına ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve yıl sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı uygulamaları sonucunda hastalık görülme sıklığı ciddi oranda azalma göstermiştir. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya bir çeşit karaciğer kanseri olan hepatosellüler kansere yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir” dedi.

BULAŞMA YOLLARI

Hepatit B ve Hepatit C’nin insan vücuduna bulaşma yoluyla ilgili de bilgilendirme yapan yetkililer, “Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin nakliyle, uygun şekilde steril edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi girişimler ya da diş hekimliği müdahaleleriyle, kullanılmış enjektör paylaşımıyla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak paylaşımıyla, uygun şekilde steril edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla, Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla, anneden bebeğe doğumda ve doğum sonrasında ve korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşabilir” şeklinde konuştu.

Yetkililer açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Erişkinlerde çocuklardan daha sık görülür, özellikle gebelikte geçirildiğinde hepatit E hastalığı daha ağır seyreder. Gebelerde son 3 aylık dönemde HEV enfeksiyonu geçirildiğinde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına sebep olabilir. Hepatit E virüsüne özgü bir tedavi ve aşı bulunmamaktadır. Kendinizi eğitin ve toplumda hepatit bulaşmasını durdurmak için rol oynayın. Aile hekiminizle konuşun ve siroz ve karaciğer hastalığını önlemek için zamanında test ve tedavi sağlayın. Hamileyseniz hepatit B testi yaptırdığınızdan emin olun. Bu, bebeklere bulaşmayı önleyebilir. Bebeğinizin doğumdan sonra hepatit B aşısı olduğundan emin olun.” Ahmet Ayverdi