Teşrik Tekbiri nedir ve ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri ne anlama gelir? Teşrik tekbirinin önemi hakkında bilgiler veren Müftülük yetkilileri şunları söyledi; “Kurban bayramı için artık sayılı günler kala Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri nedir, nasıl okunur? Sevgili Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) nasıl yapardı. Kurban bayramının bir gün öncesi olan Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; ‘Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd’ diye tekbir almak vaciptir. Buna ‘TeşrikTekbiri’ denir.Bu tekbir, hem cemaatle, hem de tek başına kılana, yolcuya, yolcu olmayana, erkeğe ve kadına vaciptir.Teşrik tekbirinin selamdan sonra ara vermeden alınması gerekir. Eğer kişi selamdan sonra konuşur veya camiden çıkarsa artık tekbir almaz.Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar Teşrik günlerinde kaza edilirse, Teşrik tekbirlerini almak gerekir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınmaz.Müslümanlar Arefe Günü sabah namazından başlayarak bu bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu ilân ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar.Türkiye, 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacak” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir