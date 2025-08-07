Teslime'nin neden öldüğü, intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği ekiplerin çalışması sonucu netlik kazanacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde genç üniversite öğrencisi Teslime Hanedan kanlar içinde cansız bedeni bulundu. Teslime Hanedan'ın başından tabanca ile vurulduğu belirtildi. Teslime Hanedan'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Teslime Hanedan Kimdir?

Teslime Haneden Aydın'ın Efeler ilçesinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Başından vurulmuş bir halde bulunan Teslime Hanedan'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Hayatının henüz baharında olan Teslime Hanedan'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği ekipler tarafından araştırılıyor.

Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.