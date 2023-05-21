Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı olan Mustafa Çıtak, Milletvekili adayı Cansu Çiftçi ve Yozgat Alperenler'i Genel Başkan Destici'yi karşılayarak Çamlık Milli Parkı'nda ağırladı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Korkmaz; "Genel Başkanları Mustafa Destici’nin Sivas programına giderken parti teşkilatı ile bir araya geldiğini belirterek, “Genel Başkanımızı Yozgat’ta ağırlamak bizleri mutlu etti. Sayın Genel Başkanımızla 14 Mayıs seçimlerini ve 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sohbet ettik. Haftaya yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı kazanması için BBP Yozgat teşkilatı olarak sahada son güne kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile Genel Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Haber Merkezi