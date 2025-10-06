1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi.
Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü.
2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı.
Rol Aldığı Dizi Ve Filmler
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (Otel Görevlisi. 2023)
Yalı Çapkını (Pelin Yılmaz, TV Dizisi 2022-2023)
Ben Gri (Selin, TV Dizisi 2022)
Baş Belası (Nermin Kuşçu, TV Dizisi 2021)
Uyanış: Büyük Selçuklu (Livya, TV Dizisi 2021)
Yasak Elma (Lila Argun, TV Dizisi 2019)
Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018)
Kötü Çocuk (Neşe, Sinema Filmi 2017)
