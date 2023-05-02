Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Osman Taşçı, Bafra, Kars, Sivas, Bayburt, Trabzon, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane İl ve İlçelerinde değerlendirme toplantısında buluşacaklarını ifade etti.

Genel Başkan Taşçı yaptığı açıklamada; “ Kısa zaman içerisinde göreve gelmemiz nedeniyle yaklaşık 10 il ve ilçeleri ziyaret ettik. Yaptığımız gezilerimiz esnasında planlanmış bir şekilde bölgelerimizde sendikal çalışmalarımıza üyelerimizin, din görevlilerimizin sıkıntılarını taleplerini dinleyip siyaset ve din görevlilerinin arasında olmaya devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerini bir ay içerisinde bitirip daha sonra tüm illerden Diva-Sen’e katılmak isteyen il ve illere çıkartmalar yaparak üye sayısını ve hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu. Alpaslan Demir