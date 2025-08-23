TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velileri belli marka ve mağazalardan kıyafet almaya zorlamasının aile bütçelerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Veliler ihtiyaçlarını kendi bütçelerine göre karşılayabilmeli” dedi. Palandöken, kırtasiye, servis ve kantin masraflarının da velilere ağır yük getirdiğini vurguladı.

Bütçe Açıklaması

Okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını belirten Palandöken, "Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir" dedi.

Okul Kıyafetlerine Eleştiri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasını eleştirdi.

