İbrahim Konuk’un Sorgun’daki “Öz Konuklar Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi”ni ziyaret eden Kaymakam Açıkgöz, Yozgat’a kazandırdığı bu tesis için teşekkür eden Konuk’a teşekkür etti.

“İŞKUR üzerinden ilan verdiklerini, eşe dosta söylediklerini fakat işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade ettiler” diyen Açıkgöz, işletmenin 10 işçiye ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Açıkgöz, işletmenin İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu’ya bakliyat ihracatı yaptığını söyledi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Açıkgöz, “Burası İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu’ya bakliyat ihracatı yapan İç Anadolu’nun önemli tesislerinden birisi. Firma sahibi İbrahim Konuk aynı zamanda aşevimizin en önemli kuru bakliyat bağışçılarından. Her gün 250 haneye ulaştırdığımız yemeklerde Öz Konuklar’ın ürettiği ürünleri kullanıyoruz. Böylesine önemli bir tesisi Yozgat’a kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ailesiyle beraber çok sistematik çalışan bir tesis kurmuşlar. İfade ettikleri bir hususu burada dile getirmek istiyorum; ciddi bir eleman ihtiyaçları olduğu halde çalışacak elaman bulamadıklarını hatta sırf bu yüzden üç çocuğu ve eşiyle beraber hafta sonları dahil çalıştıklarını ifade ettiler. İŞKUR üzerinden ilan verdiklerini, eşe dosta söylediklerini fakat işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade ettiler. Şu an çalışanlar dışında ek olarak yaklaşık on işçiye ihtiyaçları olduğunu anlattılar. 8 bin 500 metrekarelik tesisin 6 bin 500 metrekaresi kapalı alan, birçok iş makineler tarafından otomatik yapılıyor. İş arayıp bulamadığını ifade eden vatandaşlarımızı kendilerine yönlendireceğimizi ifade ettik. Rabbimiz kendilerine hayırlı bol rızıklar nasip etsin. Cömertliklerinin karşılığını kendilerine misli misli versin” dedi.

Kaymakam Açıkgöz’e ziyaretinde SYDV Müdürü Murat Ekinci, Çiçekli Köyü Muhtarı Raif Dursun ve Çiçekli Köyü iş adamlarından İbrahim Gencer eşlik etti. Melike Aslı Arslan