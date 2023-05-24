Yozgat Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, yönetim, hemşireler ve ebeler katıldı. Programda meslekte uzun yıllar çalışan hemşire ve ebelere teşekkür belgesi takdim edildi.

Programın açılış konuşmasında hemşire ve ebelere teşekkür eden Başhekim Kozan, “Hayatlarını bu mesleğe adayan, sağlık sistemimizin bel kemiği olan hemşire ve ebelerimize bu kutsal görevdeki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yozgat’a, sağlıkta en iyi hizmeti verebilme çabamızda büyük emekleriniz var. Hepimiz bu hedefte çalışmaya, çıtamızı bir üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz. Mesleğini 30 yılın üzerinde hastanemizde devam ettiren çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Göreve yeni başlayan hemşire ve ebelerimiz de Yozgat Şehir Hastanesinde oldukları için çok şanslı. Çünkü Mesleğini, hayatlarının her anına yayan ablaları, abileriyle çalışarak onların tecrübelerini görerek en iyisini öğrenebiliyorlar. Tüm hemşire ve ebelerimizin bu özel günlerini kutluyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Konferans salonunda düzenlenen programda hemşire ve ebelerle hemşirelik ve ebelik mesleğini anlatan video gösterimi yapıldıktan sonra meslekte en uzun süre çalışan hemşire ve ebelere teşekkür belgesi verildi.

Programın ardından, Başhekim Uzm. Dr. Kozan, hemşire ve ebelerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Haber Merkezi