İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığının talimatları doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında, İl Kanser tarama aracı Sarıkaya ilçesinde bulunduğu süre zarfında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarından dolayı sağlık çalışanları ödüllendirildi. Röntgen Teknisyenleri Rüveyda Şener, Gülgün Kahraman, Saadet Yılmaz, Ebe Emine İnce, ve Büşra Ekiz’e Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm ilçelerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir