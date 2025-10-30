İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanları’nın “Terörsüz Türkiye” temalı 3. Bölge Başkanlar Kurulu Toplantısı Niğde’de gerçekleştirildi. Toplantıya Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz ile Dernek Başkan Yardımcısı Gazi Adem Zorbilmez de katılarak Yozgat’ı temsil etti.

Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Çankırı, Konya ve Sivas illerinden gelen dernek başkanlarının katıldığı toplantıda, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Teröre karşı ortak mücadele kararlılığı bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi.

Toplantıda şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar ele alındı. Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülerek rapor haline getirildi. Hazırlanan raporun ilgili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, şehit aileleri ve gaziler arasında dayanışmayı artıran bu tür buluşmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Yardımcısı Gazi Adem Zorbilmez ise, “Terörsüz bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Toplantı sonrası Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir makamlarında ziyaret edildi. Başkanlar, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ev sahipliğinden dolayı Niğde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ömer Demir’e teşekkür eden Yozgat heyeti, toplantının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.