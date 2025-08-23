Günlük hayatta su tüketimini arttırmak, tasarruf yapmak ve soğuk su içmek için herkesin elinin alında olan su mataraların herkesin bilmediği tehlike saklı olabilir.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, yanlış kullanım ya da kalitesiz ürün tercihinin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Alırken Dikkat Edin

Paslanmaz çelik etiketiyle satılan bazı mataralar ve termoslar, aslında kalitesiz ve kaplaması zamanla bozulabilen malzemeler içeriyor.

Bu da uzun vadede ağır metal sızıntısına, özellikle de nikel ve kurşun gibi toksik maddelerin vücuda geçmesine neden olabiliyor.

Hijyene Önem Verin

Günlük kullandığınız termoslar yeterli zamanda temizlenmediğinde kötü sonuçlar doğurabilir.

Termos ve mataraların iç kısmında oluşan bakteri ve küf, yeterince temizlenmediğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Özellikle ağız kısmı dar olan ürünlerin her gün sıcak su ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkanması gerekiyor.

Sertifikalı Ürünler Alın

Plastik mataralarda ise BPA gibi zararlı kimyasalların içeceğe karışma riski taşıyor.

Özellikle sıcak içecekler konulduğunda bu risk daha da artıyor.

Uzmanlar, BPA içermeyen ve gıda güvenliği sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.