Gündüzleri 18-20 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, gece saatlerinde 7-8 dereceye kadar düşecek.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşünün özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacağına vurgu yapıyor. Vatandaşlara kalın giyinmeleri ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yağış Beklentisi

Hafta ortasından itibaren Yozgat merkez ve ilçelerinde yer yer sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ön görülürken, çiftçilere tarla işlerinde tedbirli olmaları çağrısı yapılarak, şehir merkezinde de ani yağışlara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Önümüzdeki Günler Hava Durumu

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta başından itibaren havaların biraz daha ısınabileceğini ancak gece sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmeye devam edeceğini açıkladı.