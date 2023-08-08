Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıslar S.B., A.K. ve C.L. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 2 bin adet uyuşturucu hap ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından düzenlenen başka bir operasyonda da S.C., T.K., D.F. ve T.S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ve haksız kazançtan ele geçirilen 130 TL ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA