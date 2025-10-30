Tokat’ın Sulusaray ilçesindeki termal su, içerdiği silisyum, florür ve kükürt mineralleriyle ’özel su’ olarak tescillenirken, arkeolojik çalışmalar kaynağın 2 bin yıllık Roma hamamı olduğunu gösteriyor.

Türkiye Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan analizde Tokat’ın Sulusaray ilçesindeki termal su, bakteriyolojik anlamda kusursuz olarak değerlendirildi. İçeriğinde dünyada ender rastlanan silisyum, florür ve kükürt mineraller bulunması nedeniyle ’özel su’ olarak nitelendirilen termal kaynak, bölge halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. 53,5 derece çıkış sıcaklığına ve 2 bin 137 miligram/litre mineralizasyona sahip olan termal su, romatizma, nevralji, cilt, kas ve eklem rahatsızlıklarına karşı şifa arayan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. İlçedeki Sebastapolis Antik Kenti’nde Roma hamamı kalıntılarının bulunmasıyla antik dönemlerden bu yana kullanıldığı bilinen su, günümüzde de sağlık turizmi açısından bölgeye değer katıyor.

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, termal suyun ilçenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Buradaki termal su, ilçemize de adını veren bir sudur. İlçemiz büyük bir ova içerisinde kurulu olduğu için içerisinden üç ırmak ve dere geçiyor. Termal suyun 2 bin yılın üzerinde geçmişi olduğu söylenmektedir. Bunun doğru olabileceğini, hemen yan tarafımızda bulunan Roma hamamı kalıntıları gösteriyor. Büyük ihtimalle o dönemde de bu kaplıca suyu kullanılmıştır" dedi.

Antik Roma dönemine uzanan tarihiyle dikkat çeken Sulusaray termal suyu, hem bilimsel olarak tescillenmiş içeriğiyle hem de doğal şifa özelliğiyle Tokat’ın sağlık turizmi potansiyelini yükseltiyor.