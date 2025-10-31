Dünyanın en zeki insanı olarak tanınmak, yalnızca bir testten alınan yüksek bir skorla açıklanabilir mi? Yoksa bu, insan zihninin sınırlarını zorlayan daha derin bir yetenek midir? Terence Tao, bu sorunun cevabını adeta kendi yaşamıyla veriyor.

IQ’su 230 olarak ölçülen Tao, “Matematiğin Mozart’ı” olarak isimlendirilir. Onun zekâsı, sadece sayıları ve denklemleri çözmekle sınırlı değil; karmaşık fikirleri yalın bir zarafetle ifade etme gücünde yatıyor.

1985 yılına ait bir fotoğrafta, henüz on yaşında bir çocuk büyük matematikçi Paul Erdős’ün yanında oturuyor. İkisi de bir matematik problemi hakkında düşünürken görülüyor. Erdős, gençlerle iletişimi seven bir bilim insanıydı. Ancak bu sahne kurgusal değildi. İkili gerçekten ciddi bir matematiksel tartışma yapıyorlardı. O çocuk, Terence Tao’ydu.

Terry Tao

1975 doğumlu Tao, 1986 Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na katıldığında yalnızca on yaşındaydı. İlk yılında bronz, ertesi yıl gümüş, on üç yaşında ise altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde üç madalyayı da en genç yaşta alan kişi oldu.

Tao, on altı yaşında üniversiteden mezun oldu, yirmi bir yaşında doktorasını tamamladı ve yirmi dört yaşında Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA)’da profesör unvanı aldı. Bugün hâlâ çağımızın en üretken ve etkili matematikçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Terence Tao Kimdir?

Terence Tao, 17 Temmuz 1975’te Avustralya’da doğdu. Babası Billy Tao üstün yetenekli çocukların eğitimi ile otizm üzerine araştırmalar yapan bir çocuk doktoru idi. Annesi Grace Tao ise Hong Kong’da doğmuş, fizik ve matematik eğitimi almıştı. Billy ve Grace, Hong Kong Üniversitesi’nde tanışmış ve 1972 yılında Avustralya’ya göç etmişti.

Terry, ailenin en büyük çocuğuydu. Ondan iki yaş küçük Trevor ve dört yaş küçük Nigel adında iki kardeşi vardı. Her iki kardeşi de onun gibi son derece yetenekliydi.

Dahi matematikçi TerenceTao’ya ebeveynlerince sağlanan ortam becerilerinin erken yaşta ortaya çıkmasına imkan tanımıştı.

Trevor, iki yaşında otizm tanısı almasına rağmen hem matematikte hem müzikte olağanüstü başarı göstermiştir. Adelaide Üniversitesi’nde matematik, bilgisayar bilimi ve müzik alanlarında çift lisans yapmış, uluslararası satranç ustası olmuştur. Nigel ise bilgisayar biliminde doktora derecesi almış ve Google’da çalışmaya başlamıştır.

Terry’nin olağanüstü yeteneği, henüz iki yaşındayken fark edildi. Ailesi, onu beş yaşındaki çocuklara okuma ve toplama öğretirken görünce şaşırdı. Bu becerileri nasıl öğrendiğini sorduklarında ise sadece “Susam Sokağı’nı izledim” diye cevap verdi. Üç buçuk yaşında özel bir okula gitti. Ancak öğretmenler onunla nasıl ilgileneceklerini bilemediği için okuldan alındı. Beş yaşına geldiğinde normal eğitime başladı.

Tao, on yaşında Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na katılmaya başladı. 1986’da bronz, 1987’de gümüş ve 1988’de altın madalya kazandı. Bu üç madalyayı da en genç yaşta kazanan kişi unvanını hâlâ koruyor.

14 yaşında Flinders Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci oldu. Henüz 15 yaşındayken ilk kitabını yazdı. 1992’de yüksek lisansını tamamladı ve ardından ABD’ye giderek Princeton Üniversitesi’nde doktora çalışmasına başladı.

Tao’nun eşi Laura Tao, NASA’da elektrik mühendisi olarak çalışıyor. 1996’da doktorasını tamamladı ve UCLA’da önce yardımcı profesör olarak görev yaptı, ardından 24 yaşında üniversitenin en genç profesörü unvanını kazandı. 2002’de NASA’da mühendis olarak çalışan Laura ile evlendi ve William ile Madeleine adında iki çocuğu oldu.

Hangi Konularda Araştırma Yapıyor?

Terence Tao’nun çalışma alanı yalnızca bir konuyla sınırlı değildir. Tıpkı çocuklukta tanıştığı Paul Erdős gibi, Tao da dünyanın dört bir yanından sayısız matematikçiyle işbirliği yapar. Bugüne kadar, farklı araştırmacılarla birlikte yazdığı 300’ü aşkın bilimsel makaleye imza atmıştır. Şimdi, bu olağanüstü matematikçinin bugüne dek gerçekleştirdiği bazı önemli keşiflere yakından bakalım.

Green–Tao Teoremi

2004 yılında Terence Tao, yakın arkadaşı Ben Green ile birlikte asal sayılarla ilgili yüzyıllardır çözülemeyen bir probleme önemli bir katkı yaptı. Bu çalışma, “ikiz asallar” olarak bilinen asal sayı çiftleriyle ilişkilidir.

İkiz asallar, aralarındaki fark 2 olan asal sayılardır. Örneğin 5 ve 7 ya da 17 ve 19 bu tanıma uyar. Küçük sayılarda bu çiftleri sıkça görebiliriz, ancak sayılar büyüdükçe asal sayılar giderek seyrekleşir. “İkiz asal sayılar varsayımı”, bu tür asal çiftlerinin sonsuz sayıda olup olmadığını sorgular.

Tao ve Green, bu probleme doğrudan yaklaşmak yerine, asal sayılar içindeki başka bir düzeni incelemeye karar verdiler: aritmetik dizilerdeki asal sayı dizilerini. Bu tür dizilerde, asal sayılar arasında sabit bir fark vardır. Örneğin 3, 7 ve 11 sayıları arasında fark 4’tür; bu üçlü, asal sayılardan oluşan kısa bir aritmetik dizidir. Bu dizi 17’de sona erer, çünkü bir sonraki sayı artık bu farkı korumaz.

Green ve Tao, yaptıkları çalışma sonucunda bir sonuç elde etti. Yeterince ileriye giderseniz, asal sayılar içinde istediğiniz uzunlukta düzenli bir dizilim mutlaka vardır. Bu keşif modern matematiğin en çarpıcı ilerlemelerinden biri olarak kabul edilmektedir.