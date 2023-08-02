Bakan Uraloğlu, Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında. 2023’ün ilk 6’ıncı ayında e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldiğini ifade etti.

Uraloğlu, “Önceki yılın ilk altı ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 37’lik büyük bir artış gerçekleşti. Kullanıcıların 30 milyonu kadın, 33 milyonu da erkek vatandaşlarımızdan oluşuyor. Hızlı hizmet imkânı ile vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verebilen e-Devlet kullanıcı sayısı, günden güne artış göstermeye devam ediyor. 2023'ün ilk 6'ıncı ayında e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Önceki yılın ilk altı ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu e-Devlet kullanıcı istatistik sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: "e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanıyor. Geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. Vatandaşlarımız e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması, zaman ve maliyet tasarrufunu sağlıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında, e-Devlet'in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor." Haber Merkezi