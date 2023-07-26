YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversitemizin tercih edilirliğini arttırmaya yönelik olarak toplantı düzenlendi.

Toplantıya Sarıkaya Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Dere, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı Rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, “gençlerin tercih dönemlerinde talepleri, yetenek ve becerileri doğrultusunda üniversitemizi tercih etmeleri adına rehber öğretmenlere önemli görevler düşüyor. Rehber öğretmenlerin YKS tercih kılavuzu aracılığıyla ön lisans ve lisans alanlarında il, bölge ve bölüm bazında son 4 yıla dair başarı sıralaması, kontenjan, akademisyen sayısı vb. gibi bilgilere kolaylıkla erişebilecek” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yüksekokul müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Dere tarafından, aday öğrencilerin, “Kararlılıkla, Başarıya…” sloganıyla huzurlu bir şehirde, her alana hitap eden geniş yelpazede bölüm ve programlarıyla, bir İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesini tercih etmeleri noktasında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı rehber öğretmenlerin üniversitemizin tercih kılavuzu hakkındaki sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. Haber Merkezi