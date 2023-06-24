Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanların deprem bölgelerini dolaşarak, kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmaları yerinde takip edip, eksikliklere yerinde müdahale ettiğini anlattı.

Bakan Tekin, sonuçları açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin şunları söyledi: "Sekizinci sınıf öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 82'si yani bir milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Normal koşulda kılavuzu da bugün ilan edecektik ancak kılavuzumuzda özellikle 'deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz' diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza dercedebilmek açısından kılavuzumuzu da pazartesi günü yayınlamış olacağız."

Yozgatlı öğrencileri de ilgilendiren bir açıklama yapan Tekin, bahar yarı yılının derslerinin sınav kapsamının dışında tutulduğunu hatırlatarak, "Bu da çocuklarımızın bu anlamdaki belki emeklerini karşılama konusunda yetersiz olabilir. Biz burada da 'başka bir tedbir alabilir miyiz, başka bir pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz' diye inceledik, araştırdık ve bir kısım pozitif ayrımcılıkları kılavuzumuza dercetmiş olacağız. İnşallah buradaki çocuklarımız da hayallerindeki, ideallerindeki okullara gidebilmiş olurlar" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, tercih sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Sınavda görev alan öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Tekin, "Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar, tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. İnşallah sağlıklı bir süreci hep beraber atlatırız" ifadelerini kullandı. AA