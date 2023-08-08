Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren bir açıklamada bulunan uzmanlar, “Güneş gözlükleri ne çok koyu ne de çok açık renkte olmalı. Güneş gözlüklerinde ultraviyole ışınlarının en az yüzde 99 oranında bloke etme özelliği olmalıdır” dedi.

Uzmanlar tarafından farklı kullanım çeşitleriyle görmeyi kolaylaştıran gözlüklerin, göz bozuklukları tedavisinin yanı sıra, bazı durumlarda kişiye hayatı boyunca eşlik ettiği belirtildi.

Bu nedenle uzmanlarca, doğru bir gözlüğün kişinin günlük aktiviteleri sırasında en önemli yardımcılarından biri olduğu ifade edildi.

Güneş gözlüklerinin de birçok faydası olduğu belirtilirken uzmanlar, güneş gözlüklerinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

"GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş gözlükleri kullanılmasını öneren uzmanlar, "Güneşin yararları olduğu kadar zararları vardır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları göz kapaklarındaki derinin incelmesine ve erken yaşlanmasına neden oluyor. Yine ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalan korneada toksisite ve lenste katarakt ortaya çıkabiliyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak için güneş gözlüklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"IŞINLARI YANSITMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR"

İdeal bir güneş gözlüğünün güneşten gelen ultraviyole ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Dış ortamda spor yapanlar güneş gözlüklerinde polarize cam tercih edebilirler. Güneş gözlükleri ne açık ne de çok koyu renkte olmalıdır. Güneş gözlükleri çok açık renkte olursa fonksiyonları az olur veya çok koyu olursa görmeyi olumsuz etkiler. Bu yüzden renk olarak sarı ve kahve tonların kullanımı kontrastı artırarak olumlu etki sağlar. Güneş gözlükleri göz çevresini kaplayacak şekilde uygun büyüklüğe sahip olmalıdır, çok küçük çerçeve tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMASI ŞART"

Çocukların erişkinlere göre gözbebekleri daha büyük olduğu ve optik ortamları daha saydam olduğu için güneşin zararlı ışınlarına daha fazla maruz kalarak göz sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, çocuklarda da güneş gözlüğü kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.

Yine halk arasında dile getirilen “Çok koyu renkli cam çok iyidir” ve “Pahalı cam iyidir” gibi ifadelerin doğru bilinen yanlışlar olduğunu belirten uzmanlar, “Güneş gözlüklerinin kalitesi fiyatına göre değişiklik göstermez. Güneş gözlükleri ne çok açık ne de çok koyu olmalı ve UV ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etme özelliği taşımalıdır” ifadelerini kullanıldı. İHA