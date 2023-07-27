Adayların beklentileri ve hayalleri yönünde bilinçli davranması gereken bu dönemde Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, tercih listelerinin oluşturulması ile ilgili önemli teknik bilgiler paylaştı.

Adayların kontenjan kılavuzunu dikkatli incelemesini söyleyen Ertuğrul Tut “Bu yıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi eşit ağırlık, sayısal ve sözelde çok büyük farklılıklar bulunmuyor. Öte yandan dil sınavına giren öğrenci sayısının geçen yıla oranla 0 artmış olmasından kaynaklı dil puanında bir farklılık olabileceğini öngörebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda devlet üniversitelerinde uygulanan okul birinciliği kontenjanına bu yıl depremzede kontenjanı eklendi. Şehit, gazi yakını kontenjanı ve 34 yaş üstü kadın kontenjanları verildi. Bu farklılığı adaylar da zaten kontenjan kılavuzuna baktıklarında mutlaka göreceklerdir.” dedi.

‘DAHA KOLAY VE HIZLI PARA KAZANMA EĞİLİMİ’ TERCİHLERE YANSIYOR

Özellikle pandemiden sonra dijitalleşmeyle birlikte mühendislik ve sağlık alanında belli başlı programlara daha fazla talep olduğunu gözlemlediklerini belirten Tut, farklı bir noktaya da dikkat çekti.

Bundan önceki jenerasyonla başlayıp bu jenerasyona da sirayet eden ‘Daha kolay ve hızlı para kazanma eğilimi’ tercihlere de yansıyor ve bize direkt bu bölümler sorulduğunu belirten Tut, "Elbette bu sorunun cevabı öncelikli olarak kişinin kendi kişilik özelliklerine ve yeteneklerine hangi meslek uygunsa o yönde bir yönlendirme içeriyor. Genele baktığımızda ise yazılım, bilgisayar, görsel iletişim tasarımı yani dijital mecralarda daha çok iş yapan alanlar oluyor. Ya da yurt dışı imkânı olan ve yurt dışında iş yapabilecek alanları tercihlerde öne çıkıyor. Sağlıkla ilgili alanlar ise tabii ki de her zaman önemini koruyor" dedi.

Eğitim Uzmanı Ertuğrul Tut¸ bu süreçte farklı profillerde aile davranış kalıpları gözlemlediklerini belirtti.

“Anneler ve babalar daha çok kendi hayalleri üzerinden çocuklarının hayallerini gerçekleştirme üzerine gidiyorlar" diyen Tut, "Bu da bir baskı oluşturabiliyor. Bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde genel itibariyle, eğer aday çok konuşuyorsa ve ne istediğini ifade edebiliyorsa aile zaten çocuğuna bırakmış oluyor. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü bazen hatalı tercihler de olabiliyor. Aday burada kendisini çok iyi tanımalı, ailenin de buna destek verip yol açıcı tavırlar sergilemesi gerekiyor. Doğru olan kariyer planı için aile de fikirlerini beyan edip yönlendirme yapması gerekiyor. Aileler yarım kalan hayallerini kendi çocukları üzerinde tamamlamamalılar" diye konuştu. İGFA