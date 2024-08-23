Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’nın 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti. Savcılık Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verildi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın kızıyla paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak çoğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE GÖKHAN ÇIRA'NIN İFADESİ ALINACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verildi. Ayrıca, mağdur çocuk S.S.Ç.'nin evde bakımını üstlenen kişilerin çocuğun bakımını devam ettirmesi gerektiği belirtilen bir rapor hazırlandı.

GÖKHAN ÇIRA İÇİN UZAKLAŞTIRMA

Çocuğun durumu ve gelişimi göz önünde bulundurularak, çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri talep edilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, Gökhan Çıra'nın geçici olarak uzaklaştırılması için aile mahkemesine başvurulacağı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın, evlat edindikleri kızlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı. Ünlü manken Deniz Akkaya da bu paylaşımı eleştirerek, "İç çamaşırıyla çocuğu cinsel organının üzerine oturtuyorsunuz. Bu fotoğraf sizce normal mi?" şeklinde sert yorumlarda bulundu.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta doğmuş bir Türk eski futbolcu ve iş insanıdır. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlamış ve çeşitli amatör ile profesyonel takımlarda forma giymiştir. 3. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımlarda görev almış, hızlı ve mücadeleci oyun tarzıyla tanınmıştır. Kanat pozisyonlarında oynayan Çıra, futbol dünyasında adını duyurmuştur.

GÖKHAN ÇIRA’NIN İŞ DÜNYASI VE SOSYAL HAYATI

Futbol kariyerinin yanı sıra, Gökhan Çıra iş dünyasına da adım atmıştır. Çeşitli sektörlerde yatırımlar yaparak iş dünyasında kendini göstermiştir. Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci ile olan ilişkisiyle de tanınmıştır. Çift, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenmiş ve ilişkileri boyunca sık sık magazin basınında yer almıştır. İkili, birçok iş ortaklığına imza atmış ve sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Ancak, çift daha sonra ayrılık kararı almıştır.