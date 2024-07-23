YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve öz geçmişi hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Aslen Malatyalı olan Teoman Mutlu, 1 Ocak 1977 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Ailesinin ortanca çocuğu olarak büyüyen Mutlu'nun 2 erkek ve 1 kız kardeşi bulunuyor. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini ABD'de sürdü.

2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Mutlu, Rutgers State Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Endüstri Mühendisliği diploması aldı. ABD'de kimya ve petrol ürünleri alanında faaliyet gösteren TSM Brands LLC markasının üretim tesislerini kurdu. Ayrıca, Türkiye'nin Çerkezköy ilçesinde yüzlerce kişiyi istihdam eden kimya tesisleri ile Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihracat yapan isimlerinden biri oldu ve ihracat şampiyonu ödülleri kazandı.

Teoman Mutlu, ABD'de etkili Türkler arasında yer almakta olup, futbola ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem vermektedir. 2017 yılında Malatyaspor USA takımını kurmuş ve hâlâ başkanlığını yürütmektedir.