Kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışanlara Ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığına dikkat çeken Taşkın, memur maaşlarının, sürekli işçi maaşlarının altında kaldığını, bu adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Maalesef enflasyon durdurulamıyor. Enflasyon nedeniyle memur maaşları eridi. Memur hem yüksek vergi veriyor hem de gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle ücretlerde haksızlığa maruz kalıyor.

Kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışanlara Ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldı. İşçinin maaşı memur maaşını geçti. Memurlara adaletsizlik yapılıyor. Bu haksızlığın giderilmesi ve kayıpların telafisi için Ocak ayından geçerli olmak üzere, enflasyon farkı ve refah payı da verilmek suretiyle, memuru rahatlatacak bir zam Temmuz ayından önce maaşlara yansıtılmalıdır.

İşçiler, toplu sözleşme kapsamında günün ekonomik koşulları dikkate alınarak ikramiye ve sosyal yardım alabiliyorlar. Maalesef memurlar bu haklardan yoksun bırakılmıştır. Memurların de günün ekonomik ve sosyal şartları dikkate alınarak; memura bayram ikramiyesi verilmesi, nöbet ücretleri, Aile Yardımı ve Giyim Kuşam Yardımının günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi gibi yardımlar sağlanmalı, mevcutları revize edilmeli, memurların ekonomik ve sosyal haklarında ivedilikle iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca her seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. 3600 ek göstergeden yararlanamayan tüm memurların şartsız olarak yararlandırılması, Aile Sağlığı Merkezlerinde grup elemanı olarak çalışanlara kadro verilmesi, Yardımcı Hizmetli kadrosunda çalışanların kadroya geçirilmeleri, yıpranma payından tüm sağlık çalışanlarının yararlandırılmaları; yıpranma payının 4 yıla 1 yıl şeklinde uygulanması, büyük kentlerde görev yapan memurlara kira yardımı ve “büyükşehir tazminatı” verilmesi gibi beklenti ve taleplerin karşılanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.

Kamu sürekli işçisinin saatlik fazla çalışma ücreti 154 lira iken, Sağlık Bakanlığına bağlı teşkilatlarda çalışanların saatlik fazla çalışma ücretleri 64 lira ile 32 lira arasında değişmektedir. Dolayısıyla yataklı tedavi kurumunda çalışan sürekli işçi ile sağlık personelinin aldığı saatlik fazla çalışma ücreti ve maaşlar arasındaki uçurum adaletsizliğe yol açmakta ve çalışma barışını bozmaktadır. İşçi ile sağlık personelinin aldığı eğitim ve verdiği hizmet nedeniyle aldığı risk birlikte değerlendirildiğinde adaletsizliğin boyutu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aradaki ücret dengesizliğinin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Netice itibariyle memur ve memur emeklileri çok güç durumda yaşamaya çalışmaktadır. Refah payı ile birlikte Ocak ayından itibaren geçerli olacak bir zammın Haziran ayı maaşına yansıtılarak verilmesi halinde ciddi bir rahatlama sağlanacaktır. Önerilerimiz ve beklentilerimiz bu yöndedir.” Haber Merkezi