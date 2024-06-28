Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında çocukları okula giden ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında önemli bir artış yapacak.

Yeni düzenleme ile birlikte destek ödemeleri, enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 6,390 TL'ye yükselecek.

Bakanlık yetkilileri, bu artışın özellikle çocukların eğitim süreçlerini aksatmadan devam ettirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Başvuru süreci için ailelerin e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, ailenin ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde incelenecek ve başvurular kabul edildiği takdirde Temmuz ayı itibarıyla ödemelere başlanacak.

SED yardımı başvuru şartları arasında, bakım tedbiri kararı olan çocuklar, ekonomik yoksunluk içindeki korunmaya muhtaç çocuklar ve iş ve meslek edinme kurslarına devam eden gençler bulunuyor.

Başvuruları kabul edilmeyen aileler ise ayni ve nakdi yardım ihtiyaçları durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin e-Devlet kapısını kullanarak gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor. Temmuz ayında başlayacak olan ödemelerle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru sürecine e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.