Yapılan ankette Area araştırma şirketi 17 Temmuz - 21 Temmuz tarihinde Terörsüz Türkiye süreci sonrası vatandaşların hem adaylara hem de partilere olan güvenlerinin sonuçlarını paylaştı.

AK Parti İle CHP Başabaş

Yapılan ankette bugün seçim olsa hangi partinin milletvekili adayına oy verirsiniz sorusu yöneltildiğinde verilen cevaplara göre dağılım şu şekilde;

CHP: yüzde 30,8

AK Parti: yüzde 30,1

DEM Parti: yüzde 10,9

MHP: yüzde 8,0

İYİ Parti: yüzde 7,6

Zafer Partisi: yüzde 4,1

Anahtar Parti: yüzde 2,7

TİP: yüzde 2,5

YRP: yüzde 1,6

Diğer: yüzde 1,8

Mansur Yavaş’a Güven Zirvede: %60,5 Olumlu Görüş

Katılımcılara siyasetçilere yönelik genel kanaatleri sorulduğunda, en olumlu karşılık alan isim Mansur Yavaş oldu. Sonuçlar şu şekilde:

Mansur Yavaş: yüzde 60,5 olumlu, yüzde 33,1 olumsuz

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 45,2 olumlu, yüzde 49,0 olumsuz

Ekrem İmamoğlu: yüzde 44,8 olumlu, yüzde 48,1 olumsuz

Özgür Özel: yüzde 42,0 olumlu, yüzde 50,9 olumsuz

Devlet Bahçeli: yüzde 38,6 olumlu, yüzde 56,2 olumsuz

Müsavat Dervişoğlu: yüzde 38,1 olumlu, yüzde 48 olumsuz

Ümit Özdağ: yüzde 36,6 olumlu, yüzde 53,5 olumsuz

Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 33,3 olumlu, yüzde 45 olumsuz

Fatih Erbakan: yüzde 31,9 olumlu, yüzde 57,7 olumsuz

Tuncer Bakırhan: yüzde 18,6 olumlu, yüzde 59,6 olumsuz