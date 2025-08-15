Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, her sabah gün doğmadan çalışmaya başlayan temizlik personelinin şehrin temizliği için büyük emek verdiğini belirtti.

“Temizlik hepimizin sorumluluğu, ancak onlar bu sorumluluğu meslek haline getiren gönül insanları” diyen Arslan, yeni araçların hizmet kapasitesini artıracağını ifade etti.

Arslan, “Belediyemize hibe ile kazandırdığımız 2 yeni temizlik aracımız ile şehrimizin her köşesinde daha hızlı, daha verimli hizmet veriyoruz. Daha temiz caddeler, daha sağlıklı bir çevre, daha yaşanabilir bir Yerköy hedefiyle çalışıyoruz. Bu sadece başlangıç. Önümüzdeki süreçte filomuza yeni araçlar ve ekipmanlar ekleyerek temizlik hizmetimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Başkan Arslan, emekleriyle şehre değer katan tüm belediye personeline teşekkür ederek, “Birlikte, daha temiz bir Yerköy için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.