Kurban Bayramı öncesi belediye ekipleri tarafından cadde ve sokakların temizliğinin yanı sıra yakınları vefat eden vatandaşların yapacağı kabir ziyaretlerinde, mezarlıklarda temiz görünüm, yeşil alan ve daha rahat bir ortam oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Mezarlıkların bakım ve onarımlarının yıl boyunca aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Başkan Ekinci, “Kurban Bayramı öncesi Park Bahçeler Müdürlüğü personellerimiz ilçemizde bulunan kabristanın temizliği ve bakımını yaptılar. İlçemizin her köşesinde temizlik çalışmalarını ekiplerimiz aralıksız olarak sürdürüyor. Bayram önceleri de mezarlıklarda genel olarak bir çalışma yürütüyoruz. Bayramlarda en fazla ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Hemşehrilerimizin temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı bayramdan önce bitirip hazır hale getirdik” dedi. Zekiye Doğan