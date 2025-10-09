Temizlik amacıyla gittiği evde cinsel istismara uğradığını iddia eden bir kadın, yaşadığı olayın ardından polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili biri yakalanırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kadın, Temizlik İçin Çağrıldığı Evde Dehşeti Yaşadı

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi’nde, aynı evi paylaşan üç kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, şahıslar temizlik yapmak üzere bir kadını evlerine çağırdı.

Bir süre sonra daireden kadının çığlık sesleri duyulmaya başladı. Sesleri fark eden çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir Şüpheli Camdan Atladı, İki Kişi Kaçtı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada inceleme başlattı. Bu sırada şahıslardan birinin camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı, diğer iki şüphelinin ise olay yerinden koşarak uzaklaştığı öğrenildi.

Olayın ardından kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Kadın, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan üç kişiden birini kısa sürede yakaladı.

Kimlikleri tespit edilen diğer iki şüphelinin yakalanması için Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.