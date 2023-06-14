Belediye Başkanı Gökhan Coşar, daha temiz ve güzel bir çevre için ilçe genelinde hizmetlere devam ettiklerini söyledi.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada; “ Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında ilçemizin muhtelif yerlerinde ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve süpürme gibi birçok geniş kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Temizlik ekipleri genel temizlik çalışmalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası yol kenarlarında biriken toprak, çamur ve çeşitli atıkları da temizliyor. Çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren müdürlük ekipleri cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çevredeki boş arazilerin de temizliğini yapıyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelikte çeşitli tedbirler ve önlemler alınıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Yoğun bir çalışma mesaisi harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için tüm çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Alpaslan Demir