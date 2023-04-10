Aday listelerinin belirlenmesinin ardından AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir tarafından “Hayırlı olsun” açıklamaları yapıldı.

Başkanlar; birinci sırayı TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, ikinci sırayı Sorgun ilçesinde tanınmış genç iş insanlarından Süleyman Şahan, üçüncü sırayı İskender Minar ve dördüncü sırayı ise Yusuf İbiş’in almasının ardından hayırlı olması dileğini paylaştılar.

“HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

Başkan Başer, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Yozgat Milletvekili Aday listemiz; Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İskender Minar, Yusuf İbiş olarak belirlenmiştir. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Vatanımıza, Milletimize, Yozgat’ımıza ve partimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Taşdemir ise açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Yozgat Milletvekili Aday listemiz belirlendi. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Memleketimize hayırlı ve mübarek olsun. Vatanımıza, milletimize, Yozgat’ımıza ve partimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Haber Merkezi