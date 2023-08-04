Kargı Kadro buluşmasında konuşan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan Biz bu işletmede daha önce TÜRK İŞ’e bağlı bir sendikaya bağlıydık. 2004 yılının 27 Haziranında Ankara’da bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Başkan Aslan yaptığı açıklamada, “Biz orman işçisine doğru gidiyorduk hak ıs olarak, orman işçisi de bir arayış içerisindeydi onlarda bize doğru geldiler. 2004 yılının haziran ayında karar verdik ve örgütlendik. Bir ay içerisinde 18 bin işçinin tamamı bize geldi. Türkiye’nin en düşük ücret alan işçisi bizdik, sizden daha düşük olan TİGEM vardı ve sız vardınız. O yıllarda kadrolu işçinin zammı yüzde on, geçici işçilerin zammı da yüzde beşti. Bu masayı kaldıralım diyoruz ikisi birlikte kaldırıyor, alevi beraber söndürüyoruz ama geçicilerin zammı yüzde beş kadroluların zammı yüzde ondu. Böyle bir adaletsizlik vardı. Arkadaşlar bize geldiler ve gördük ki vahim bir durum vardı. İnsanlar yılda 120 gün çalışamadıkları için çocuklarını doktora götüremiyorlardı, ilaçlarını alamıyorlardı. Kargıda devlet hastanesi var ama sigortalısınız siz burada muayene olamazsınız diyorlardı. Devlet memurları sigortaya gidemiyor sigortalılar da diğer yerlere gidemezlerdi. Böyle vahim günler yaşıyorduk. Yürekler acısı bir durum vardı. Çocuğunuz evde ateşler içinde yatıyor ama sız onu hastaneye götüremiyorsunuz ama ıs yerinizde bir memurun karnesine veya bir muhtarın yazısı ile çocuklarınızı hastahaneye götürüyorsunuz. O günkü Türkiye’nin fotoğrafı buydu. Yıl 2005’di o zaman sayın cumhurbaşkanımız başbakan, o zaman ki konfederasyon başkanımız Sayın Salım Uslu, O dönemdeki sorunlarımızı sayın başbakanımıza ilettik. Adamay çalışma sistemini kendilerine izah ettik. 500 kişiyi güne bölerek kaç gün çalışacağını belirliyorlardı. Durum böyle olunca şehrin önde gelen insanlarına giderek ricada bulunuyorlardı. Tabiri caizse yırtık büyük ama yama küçük. 120 günün altında hiç bir arkadaşımızın kalmadığı bir formülle arkadaşlarımızın çalışma surelerinde düzenlemenin ilk adımlarını attık ve 2007 yılında kadro verildi. 12 Eylülden sonra ilk defa 218 bin kişi kadro aldı. 13 bin kişi olarak biz kadro aldık. Biz her zaman sunu söylüyoruz 2007 yılındaki kadronun temelinde de orman isçisi var, 2023 yılındaki kadronun temelinde de orman işçisi var. O dönemlerde işveren sesini yükseltemiyor, bir aracıya ihtiyaçları vardı. İşte o noktada sendika devreye girdi ve işçinin sesi oldu. Geçmişteki sendikanın iç dünyasında böyle bir sorumluluk hiçbir zaman olmadı. Geçmişte onların sendikasında temsilci sistemi 12 ay çalışıyordu. Yılın yarısının ödeneğini kendilerine alıyorlardı diyen Mersinli işçilerimiz bu konuyu bizzat bizlere anlatmışlardı. 2007 yılında alınan kadroda bin 400 kişi kadroyu alamadı ve bu rakam son alınacak olan kadroya kadar 14 bin kişi oldu. Biz yıllardır norm kadro ihtiyacını dile getiriyoruz. Kurumda ne kadar işçiye ihtiyaç varsa o kadar kadronun verilmesi gerektiğini dile getiriyorduk. Sistem neydi kadro işçiyle birlikte yaşıyor ve ölüyordu. Emekli olanlar kadrolarıyla birlikte gidince kadrolar açıldı ama kadro verilmiyor. Ama alınan işçiyi kadrolu değil geçici olarak alıyor. Aldığı işçiyi 5 ay 29 gün çalıştırıyor. Biz bunun geçim sıkıntısı oluşturduğunu dile getirdik. Sürekli bunu vurgulamaya başladık” ifadelerini kullandı.

Kadro buluşmasında önce 5 ay 29 gün sonrasında 9 ay 29 gün ve en sonunda tam süreli kadro çalışmaları hakkında bilgiler veren Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, “Orman işçilerimizi 120 günlük çalışma süresinden 5 ay 29 güne çıkaran da Öz Orman İştir, 5 Ay 29 günlük çalışma süresinden 9 ay 29 güne çıkaran da Öz Orman İştir. Hiçbir zaman bizim için yeterli olmayan bu süreleri tam kadro alana kadar sürdüreceğiz diyerek büyük bir mücadele verdik ve işin sonunda orman işçilerimizi kadro sahibi yaptık” dedi. Haber Merkezi