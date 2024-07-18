Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde yapılacak olan Küme Evleri Caminin temeli atıldı.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle merkez Spor Vadisi bölgesinde yapımı başlayan cami inşaatı, İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı dualarla başladı.

Temel atma törenine katılan Yozgat File Evleri Dinî Hizmetler Derneği yetkilileri de hayırsever vatandaşların desteklerini beklediklerini belirtti.

Temel atma töreninde konuşan Müftü Gülden, cami imar etmenin önemine değindi. Gülden, "Allah‘ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler, ayetinde anılan amaç doğrultusunda hareket edip, Allah’ın rızasına kavuşmak için infakta bulunan hayırseverlerimizin destekleriyle salimen kazasız belasız bir şekilde camimizin yapımını tamamlayacağız inşallah" dedi.