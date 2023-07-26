Hastane konferans salonunda teorik ve uygulamalı düzenlenen eğitim 2 gün sürdü. Eğitimde hastane personeline “KardiyoPulmonerResusitasyon (CPR) ve Temel İlk Yardım” konuları Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Doğan ve hemşire Ömer Kelle tarafından anlatıldı.

400 sağlık çalışanının katıldığı eğitimde yaşanabilecek bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, görevli sağlık ekiplerinin olay yerine intikaline kadarki sürede, yaralıların hayatının kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar anlatıldı.

Eğitimde ayrıca yetişkin ve çocuklarda KardiyopulmonerResusitasyon (CPR)’un nasıl yapıldığı defibrilatör ve acil çantası içinde yer alan aletler tanıtılarak hangi durumda, ne zaman, nasıl işe yaradığı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. 2 gün boyunca devam eden eğitimden sonra katılımcılardan gönüllüler mankenler üzerinde heimlich manevrası ve kalp masajı yaptılar. Haber Merkezi