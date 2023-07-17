Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde yapılan yaz eğitimi açılış törenine, il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Kani Ayvaz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende bir açıklama yapan il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; “Yozgat geneli 4. sınıf öğrenciler arasında yapılan sınav ile belirlenen 60 kız öğrencimiz Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 41 erkek öğrencimiz ise Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1 Eylül tarihine kadar temel hafızlık yaz eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi, sportif ve sosyal etkinlikler ile yaz eğitimlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi