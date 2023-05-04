Laboratuvarın açılışı Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurulan laboratuvarda, “Öğrencilerin kliniklerde uygulama yapmadan önce bireyin bütüncül değerlendirilme becerisinin kazandırılması, temel mesleki becerilerin öğretilmesi, kadın sağlığında ve jinekolojik tanılamaya yönelik becerilerin kazandırılması, yeni doğan muayene becerisinin edinilmesi, ebelik bölümü öğretim elemanlarının ise teorik dersleri uygulamaya daha etkin bir şekilde entegre edebilmelerinin sağlanması” amaçlanıyor.

“BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK”

Açılışta bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Karadağ; “Çocukların gelişimine yönelik burada çocuk gelişiminde katkı sağlayacak öğrencilerimiz bulunuyor. Çocukların doğumundan gelişim sürecine varana kadar o süreçte bu ülkenin yarınları ve geleceği çocuklardır. Bu bölümümüz hem sağlık açısından eğitim süreçleri açısından en iyi yetiştirmek ülkemizin yarınlarının garanti olacağı anlamına gelir. Gerekli sağlık tedavileri süreçlerini yönetebiliyoruz. Ülkemiz sağlıkta çok ama çok başarılı doğum sonrasında ki çocuk gelişimine yönelik süreçlerde üniversitemiz dâhil olmak üzere eğitim öğretim açısından çok önemli rol oynuyor. Üniversitemiz ürettiği projeler ile göz önünde oluyor. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik özellikle çocuk gelişiminde ki hocalarımızın, öğrencilerimizin bütün sağlık bilimleri fakültesi bölümünde ki arkadaşlarımızın yaptığı uygulamalar oldu sosyal farkındalık projeleri oldu. Kütüphanemizde ve paydaş kuruluşlarımızda birçok projeye imza attık. Yeni açılan laboratuvarın bayta çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrencilerimize hayırlı olsun sayın dekanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversite yöneticileri olarak buna vesile olabiliriz ama bizler en iyi şekilde çocuk gelişimini yönetmeliyiz. Ebe yetiştirme süreçlerini en iyi şekilde yönetmeliyiz. Geleceğin en iyi hemşirelerini yetiştirme süreçlerini yönetmeliyiz. Elimizdeki imkânlarımızla ve devletimizin de sunduğu imkânlarla sizlere bu imkânı sunmaya çalıştık” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK”

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin başta hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi bölümleri olmak üzere tüm bölümleri için uygulama alanlarının yetersizliği dikkate alındığında, laboratuvarlar çok daha büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Polat konuşmasının devamında: “Özellikle Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerimiz için eğitimde simülasyonun kullanımı; öğrencilerin öğrenme yaşantıları ve deneyimlerine olumlu yönde katkı sağlaması bakımından, hastane ortamında gerçek hasta ile karşılaşmadan önce sanal ya da laboratuvar ortamlarında klinik beceri ve deneyim kazanmalarında son derece önemlidir. Şu an fakülte bünyemizde Ebelik Bölümü öğrencilerimizin aktif olarak kullandığı, zaman zaman Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin yararlandığı bir adet simülasyon laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunun bilincinde olarak bizler sürekli laboratuvar altyapımızı güncellemek, var olan laboratuvarlarımız son teknolojilerle desteklemek üzere 2023 yılı stratejik planımız içerisine ‘Fakültemiz bünyesinde bulunan laboratuvarlarımızı güçlendirme hedefini’ aldık ve fakültemiz bünyesinde Modern Laboratuvarların Oluşturulması için çalışmaya başladık. Taleplerimizin Rektörlüğümüz tarafından desteklenmesi doğrultusunda mevcut laboratuvarlarımızdaki eksiklikleri gidererek, yeni laboratuvarlar oluşturarak akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk” dedi. Selma Şahin