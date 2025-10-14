Birçok vatandaşta endişe yaratan bu uyarının her zaman bir arıza ya da sistem hatası anlamına gelmediği ve bu durum kimi zaman olası dolandırıcılık girişimlerine karşı otomatik güvenlik mekanizması olarak devreye girdiği ortaya çıktı.

Finans uzmanları, söz konusu uyarının birkaç farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirtiyor.

En yaygın nedenler arasında kartın manyetik alanında ya da çipinde meydana gelen fiziksel hasarlar, POS cihazındaki geçici bağlantı problemleri ve banka sistemlerindeki yoğunluk bulunuyor.

Dolandırılmayın Dikkat!

Ancak her durumda sorun teknik olmayabilir.

Uzmanlara göre şüpheli bir harcama tespit edildiğinde veya kartın olağan dışı bir yerde kullanılması halinde banka, işlem güvenliği için temassız ödemeyi bloke edip kullanıcıya bu uyarıyı gösterebiliyor.

Bu sayede olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Güvenlik uzmanları, bu tür durumlarda vatandaşların sahte banka çağrıları ve 'oltalama' mesajlarına karşı ekstra dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Çünkü dolandırıcılar, "Bankanızı arayın" gibi uyarıları kullanarak insanları sahte çağrı merkezlerine yönlendirebiliyor ve kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Karşılaşırsanız Ne Yapmalısınız?

Uzmanlar bu tür bir uyarı ile karşılaşan vatandaşlara paniğe kapılmadan, doğrudan bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak durumu doğrulamalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca bilinmeyen numaralardan gelen aramalara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.