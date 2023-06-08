Novada AVM’de yapılan stant çalışmasında TEMA İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, Yozgat TEMA Saha Sorumlusu Alperen Yüce, Bozok Genç TEMA Topluluğu gönüllüleri; Merve Özer, Rümeysa Komidik, Gökçe Çaprak ve Pelin Zorkişçi stanta gelen kişilere bilgiler aktardılar. TEMA gönüllüleri Vakfın faaliyet alanları, İl Temsilciliğinin Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar ve biyolojik çeşitliliğin önemini anlatarak konu ile ilgili broşür dağıttılar.

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliğinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yürüttükleri çocukların hem doğayla ilgili deneyimsel tecrübelerini artırmaları hem de doğayla ilgili kavramlar hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmekte olan ‘Ağaç Kardeşliği’ Projesi kapsamında Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na giderek sahada uygulamalar yaptılar.

Sakarya İlkokulu öğretmenleri Aslıhan Aslan ile 4-C sınıfı ve Feride Kılıç ile 3-E sınıfı öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmasında TEMA İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Saha Sorumlusu Alperen Yüce, Bozok Genç TEMA Eğitim Gönüllüleri Hatice Kübra Polat ve Fatih Er katıldı. Alperen Yüce liderliğinde yapılan doğa yürüyüşüyle başladı. Çocuklar yürüyüş esnasında doğayla ilgili gözlem yaptılar. Daha sonra toprak, böcek, ağaç ve ekosistem konularını yaşayarak öğrendiler. ‘Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem’ odağında sohbet ederek yanlarında bulunan gözlem defterlerine düşüncelerini yazdılar. Bozok Genç TEMA Eğitim Gönüllüsü Hatice Kübra Polat ise öğrencilere Doğayla uyumlu yaşama için yapılması gerekenleri anlattı.

Daha sonra öğrenciler Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler. Doğa Eğitim Merkezi’nde görevli Beytullah Karakurt tarafından öğrencilere Yozgat il sınırlarında yer alan yaban hayatını, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı hakkında bilgiler aktarıldı.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, “Ülke genelinde bir milyondan fazla TEMA Gönüllüsü, Vakfın erozyonla ve çölleşme ile mücadele hedefleri doğrultusunda toplumsal bilinci arttırmak ve kamuoyunu harekete geçirmek üzere 05 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası'nı kutlamaktadır. Bu sene Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Ağaç Kardeşliği projesi doğa atölyemizi Yozgat’ımızın değeri olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yaptık” dedi.

Bir orman ekosistemi ve biyolojik çeşitlilik eğitim programı olan Ağaç Kardeşliği Projesi hakkında bilgi veren Karaduman, “Ağaç Kardeşliği projesi, hazırlanan dört haftalık eğitim programını içerir. Ağaç Kardeşliği Projesi, çocukların doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlendiren, doğadaki ilişkileri keşfetmelerine fırsat veren, yaşayarak öğrenmelerine destek olan bir eğitim projesi; aynı zamanda “Ağaç Kardeşliği Hatıra Ormanı” ile de ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katkı sağlayan bir ağaçlandırma projesidir. Umuyoruz ki çocuklarımız ekosistemle, toprakla, ormanla, suyla, hayvanlarla, bitkilerle tanışınca, doğada oyunlar oynayıp yaşayarak öğrenince ve tohumdan bir ağaç fidanı yetiştirerek onu yeşertip serpileceği bir toprakla buluşturunca Birand’ın söylediği gibi tabiatla olan o bağlılık yeniden olacak. Biz insanların doğadaki muazzam sistemin bir parçası olduğumuzu her zaman hatırlamamız ve sürdürülebilir yaşam davranışlarını artık hayatımızın her alanına yansıtmamız gerekiyor. Çocukluk ise bu bilincin tohumlarının atıldığı bir dönem. Bu yüzden çocukların doğayla bağ kurarak doğayı tanımaları, sevmeleri ve korumaları için eğitimi dönüştürerek çalışmamız gerekiyor. Çocukların erken yaşlarda doğayla tanışması ve doğada zaman geçirmesi; fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimleri için çok önemli ve gereklidir. Doğada keşfe çıkan, dokunan, soran, araştıran çocuklar yaşayarak öğrenir ve çok fazla tecrübe kazanırlar. Çocukların keyif alarak öğrenmelerini hedeflediğimiz bu projede çocukların gerek doğada gerek sınıf ortamında yaşayarak, sorarak, sorgulayarak, keşfederek doğadaki ilişkileri öğreneceği bir öğrenme ortamı olmasını umuyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi