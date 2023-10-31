Tahmini Okuma Süresi: dakika

Temsilci Karaduman, “İnsan faaliyetlerinin neden olduğu ekolojik tahribatlar ve bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit olan iklim krizi; toprağı, su varlıklarını ve havayı kirletmeye devam ediyor” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Gelecek nesiller ve yaşanabilir bir dünya için doğal varlıklarımızın korunmasının önemini tekrar vurguluyor ve TEMA Vakfı olarak yineliyoruz, Fosil yakıt kullanımı bırakılmalı, temiz enerji yatırımları yapılırken enerjide verimlilik ve tasarruf için gerekli önlemler alınmalı, Doğal varlıklarımıza büyük zararlar veren madencilik faaliyetleri ve termik santrallerden vazgeçilmeli, Soğutma suyunu denize boşaltarak denizel ekosistemleri olumsuz etkileyen ve radyoaktif kirlilik yaratan nükleer santral projeleri iptal edilmeli, Yoğun enerji ve su tüketimi olan sektörler denetlenmeli, Enerji ve suyun verimli, tasarruflu kullanılması için toplum bilinçlendirilmeli” ifadelerini kullandı.