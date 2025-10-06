TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, İl Temsilcisi Yardımcısı Kevser Dişlitaş ve Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutluğ Önal katıldı.

Ziyarette, Bozok Genç TEMA Topluluğu’nun yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, doğa bilincinin artırılmasına yönelik olarak planlanan Ünides Projeleri ve üniversite kampüsünde yapılacak çevre etkinlikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin sonunda, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği tarafından Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar adına Çanakkale ağaçlandırma sahalarına bağışlanan fidanların sertifikası takdim edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.